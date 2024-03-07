«Королева Европы»: во Франции раскрыли план Урсулы фон дер Ляйен Политик Филиппо: новая оборонная стратегия ЕС продвигает амбиции фон дер Ляйен

Фото: Ursula Gertrud von der Leyen/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Новая оборонная стратегия Евросоюза поможет главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен возглавить общую армию ЕС, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Twitter (X). По его словам, женщина так и видит себя главнокомандующим вооруженными силами.

Урсула уже мнит себя королевой Европы, теперь она возомнила себя главнокомандующим вооруженными силами! — констатировал Филиппо.

Ранее стало известно, что Урсула фон дер Ляйен могла занять пост генерального секретаря НАТО, однако канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил это предложение, так как посчитал, что дипломат слишком критично настроена по отношению к Москве. Газета Welt am Sonntag уточнила, что ее кандидатуру предложил госсекретарь США Энтони Блинкен в конце 2023 года.

До этого в СМИ сообщили, что переназначение Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии также висит на волоске: одновременно с растущим давлением на ЕС извне ослабевает поддержка и внутри блока. При этом к числу новых вызовов для ЕС относятся трудности оказания Киеву дальнейшей поддержки и урегулирования ближневосточного конфликта.

Кроме того, депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли подчеркнула, что ответственность за разжигание конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС лежит на главе Еврокомиссии — именно деятельность фон дер Ляйен привела к геноциду и боевым действиям в секторе Газа. Выступая с трибуны, Дейли закончила свою речь, назвав главу ЕК «фрау Геноцид».