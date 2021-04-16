Королева Елизавета II в день похорон Филиппа показала редкое фото с ним

https://static.news.ru/photo/63526916-9f70-11eb-b358-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

94-летняя королева Елизавета II в день проведения церемонии прощания со своим супругом принцем Филиппом показала редкий снимок, сделанный в 2003 году. На нём пара изображена во время отдыха на природе.

Её Величество и королевская семья благодарны за соболезнования со всего мира, а также тронуты тем, что столько людей разделяют теплые воспоминания о герцоге и его жизни, — говорится в подписи к снимку.

Фотография был снята на вершине Койлз-Мьюик во время традиционного отдыха семейной пары в замке Балморал. Этот район был любимым местом королевы.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив почти два месяца до своего 100-летия. Он прожил в браке с Елизаветой II 73 года. Известно, что Филиппа похоронят в фамильном склепе возле часовни Святого Георгия в нижнем дворе Виндзорского замка в гробу из английского дуба со свинцовой обшивкой, которая призвана на более долгий срок сохранить тело от разложения. После смерти его супруги тело герцога Эдинбургского перевезут в усыпальницу Мемориальной часовни короля Георга VI. Такое решение приняла королевская семьи.

Как писал NEWS.ru, на похороны принца Филиппа пустят всего 30 человек. В списке помимо королевы оказались все его дети, а также принцессы Беатрис и Евгения, их мужья и другие родственники.