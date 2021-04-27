Елизавета II ответила на письмо российской школьницы

https://static.news.ru/photo/5675833a-a764-11eb-ab62-96000091f725_660.jpg Елизавета II Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Школьница из Нижнекамска Эмира Мубаракова получила ответ на письмо королеве Великобритании Елизавете II. Об этом сообщается на странице сообщества «Мы — нижнекамцы» в соцсети «ВКонтакте».

Она отправила письмо в конце прошлого года, а спустя четыре месяца получила ответ.

Как можно жить такой наполненной и полноценной жизнью, все успевать в наше спрессованное, быстрое время? — написала Эмира, активно изучающая английский язык.

В письме Елизавета II поблагодарила девочку за внимание и пожелала ей успехов в делах. По мнению пользователей соцсети, ответ всё же написала не сама королева, а канцелярия Букингемского дворца, так как ранее сообщалось, что она получает порядка 300 писем ежедневно.

Ранее 94-летняя королева Елизавета II в день проведения церемонии прощания со своим супругом, принцем Филиппом, показала редкий снимок, сделанный в 2003 году. На нём пара изображена во время отдыха на природе.

Фотография была снята на вершине Койлз-Мьюик во время традиционного отдыха семейной пары в замке Балморал. Этот район был любимым местом королевы.