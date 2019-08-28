Елизавета II Елизавета II Фото: Tim Ireland/Xinhua/Global Look Press

Королева Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании до 14 октября. Как ожидается, новую сессию его работы откроет речь монаршей особы.

По информации LBC, работа должна быть приостановлена в период с 9 по 12 сентября.

Ранее о приостановке работы парламента заявил британский премьер Борис Джонсон.

Как сообщал News.ru, глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из Европейского союза до 31 октября. При этом лидеры британских оппозиционных партий договорились вместе противостоять выходу страны из ЕС без заключения сделки. По словам самого Джонсона, заключение соглашения об условиях Brexit невозможно при отсутствии изменений пункта по ирландской границе.

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