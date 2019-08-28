Королева Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании до 14 октября. Как ожидается, новую сессию его работы откроет речь монаршей особы.
По информации LBC, работа должна быть приостановлена в период с 9 по 12 сентября.
The Queen has approved an order to prorogue Parliament no earlier than September 9 and no later than September 12, until October 14.— LBC Breaking (@lbcbreaking)
August 28, 2019
Ранее о приостановке работы парламента заявил британский премьер Борис Джонсон.
Как сообщал News.ru, глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из Европейского союза до 31 октября. При этом лидеры британских оппозиционных партий договорились вместе противостоять выходу страны из ЕС без заключения сделки. По словам самого Джонсона, заключение соглашения об условиях Brexit невозможно при отсутствии изменений пункта по ирландской границе.