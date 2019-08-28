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Глава информационного портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский в ближайшее время намерен повидаться с отцом. После этого он намерен отстаивать своё имя перед законом.

Журналист хочет принять участие в заседании Подольского районного суда Киева. Оно намечено на 16 сентября. Пройдёт какое-то время, день, два, я немного привыкну к свободе. Задышу обоими лёгкими, и тогда...