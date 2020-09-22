Королева Елизавета II оценила свой образ с синими волосами и кольцом в носу

https://static.news.ru/photo/e9620824-fcc1-11ea-b8ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: mark_illuminati/instagram.com

Королеве Елизавете II понравился её портрет, созданный в стиле панк художником Марком Слоупером, также известным под псевдонимом Иллюминати. На картине Её Величество предстала с синими волосами, кольцом в носу и татуировкой на шее с именем её мужа — принца Филиппа.

Художник выставил портрет в окне своей галереи, которая находится прямо напротив Букингемского дворца. Один из офицеров дворцовой кавалерии выразил претензии живописцу. Тогда художник решил передать копию портрета фрейлине, а та показала её королеве.

Как пишет «Экспресс газета», самой королеве этот образ понравился, но она попросила сменить татуировку на шее.

Увидев портрет, королева рассмеялась. Она сказала, что он действительно неплох, но ей не понравилась татуировка Филиппа и она предпочла бы герб со львом и единорогом, — рассказал Слоупер.

Художник также отметил, что копию портрета ему так и не вернули, поэтому, возможно, она сейчас висит в ванной комнате королевы. Он также добавил, что некоторые приближённые к Елизавете II не оценили его работу и упрекнули в дурновкусии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании к 18 месяцам заключения приговорили мужчину, который испортил картину испанского художника Пабло Пикассо. Пострадало выставленное в галерее Tate Modern произведение «Бюст женщины», которое мастер создал в 1944 году. Виновником оказался 20-летний студент-архитектор из Испании Шакил Мэсси. Он ударил по стенду металлическим замком, пробив защитное стекло, осколки которого порвали полотно, после чего картина свалилась со стены.

Мэсси рассказал задержавшим его охранникам, что это был его перформанс. В кармане у него была записка, в которой он загадал, на какой срок его отправят в тюрьму.