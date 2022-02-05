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Королева Елизавета II обратилась к британцам

Королева Елизавета II обратилась к британцам накануне годовщины вступления на престол
01:57, 06 февраля 2022
Королева Елизавета II обратилась к британцам Елизавета II Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Королева Великобритании Елизавета II обратилась к британцам накануне 70-летней годовщины вступления на престол. Она поблагодарила общественность и свою семью за поддержку и добавила, что с нетерпением ждёт празднования «платинового юбилея». Текст обращения был опубликован на официальной странице Букингемского дворца в Twitter.

Я навечно благодарна и обязана вам за преданность и привязанность, которые вы продолжаете мне дарить. И я знаю, что при вступлении на престол моего сына Чарльза и его жены Камиллы вы окажете ему ту же поддержку, которую давали мне, — написала Елизавета II.

В тексте она сделала небольшую отсылку к речи, которую произнесла 70 лет назад во время вступления на престол: «Я заявляю всем вам, что вся моя жизнь, долгая или короткая, будет посвящена служению вам». Она также почтила память своего супруга принца Филиппа, который ушёл из жизни весной 2021 года.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании испытывает к младшему сыну самые трепетные материнские чувства, к такому выводу пришла эксперт по языку тела Джуди Джеймс, которая проанализировала поведение королевы с её детьми. Изучив множество снимков королевской семьи, специалист смогла найти фотографию, где изображена Елизавета II и её сын принц Эдвард. Улыбка королевы выдаёт особую любовь к сыну, объяснила Джеймс.

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