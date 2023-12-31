Королева Дании объявила о скором отречении от престола Королева Дании Маргрете II сообщила, что отречется от престола 14 января

Фото: Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/Global Look Press

Магрете II

Королева Дании Магрете II в новогоднем обращении объявила, что отречется от престола 14 января 2024 года — после 52 лет правления, текст опубликован на сайте королевского дворца. По мнению королевы, пришло время передать ответственность следующему поколению.

В феврале этого года мне сделали обширную операцию на спине. Все прошло хорошо благодаря компетентности врачей, что заботились обо мне. Тем не менее операция дала повод задуматься о будущем — не пора ли мне передать ответственность следующему поколению. Я решила, что сейчас самое подходящее время. 14 января 2024 года, спустя 52 года после того, как я стала преемницей своего любимого отца, — сообщила Магрете, добавив, что передаст корону своему сыну, кронпринцу Фредерику.

Королева Маргрете II заняла трон 14 января 1972 года после того, как умер ее отец, король Фредерик IX. На момент коронации ей был 31 год. Маргрете II правит дольше всех из ныне живущих монархов Европы.

Ранее издание Daily Express написало о том, что главной проблемой в жизни короля Великобритании Карла III в 2024 году могут стать напряженные отношения с сыном — принцем Гарри. По словам королевского эксперта Ричарда Фицуильямса, монарху не будет давать покоя вражда с Сассексами после выхода автобиографической книги Гарри «Запасной» и расследования о жизни королевской семьи «Эндшпиль», написанного журналистом Омидом Скоби.