Королева Британии отказалась пожать руку жене Макрона Daily Mail: королева Британии отказалась пожать руку жене Макрона в Нормандии

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Камилла

Супруга британского монарха Карла III королева-консорт Камилла отказалась пожать руку супруге президента Франции Брижит Макрон на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, пишет Daily Mail. При этом издание отмечает, что жена французского лидера нарушила королевский протокол, протянув руку в качестве приветствия.

Отмечается, что неловкий момент случился, когда королева Камилла и Брижит Макрон, обе одетые в белое, возложили цветы к мемориалу погибшим британским солдатам в Вер-сюр-Мер. Макрон протянула руку королевской особе, однако она не стала отвечать на жест. Тем не менее супруга французского президента взяла ее за руку. При этом сам Карл III поцеловал руку Брижит при встрече.

Ранее на торжественных мероприятиях в Нормандии президент США Джо Байден попытался сесть на «невидимый» стул. В ролике президент Франции Эммануэль Макрон и Джо Байден жмут друг другу руки. Рядом стоят их супруги — Брижит и Джилл. После рукопожатия глава Белого дома посмотрел назад и что-то увидел. Президент начал присаживаться, как если бы там стоял стул.

Глава США оперся руками о колени и не сразу понял, что садиться некуда. Стоящая рядом первая леди США почесала лицо, глядя на конфуз супруга.