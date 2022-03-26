Королева Британии купила гольф-кар для передвижения по замку

Британская королева Елизавета II приобрела гольф-кар стоимостью 62 тысячи фунтов стерлингов (около 8,3 миллиона рублей), чтобы передвигаться по своему замку в Виндзоре, сообщает Metro со ссылкой на свои источники. Отмечается, что на подобную покупку её cподвигли проблемы со здоровьем.

Четырёхместный гольф-кар, получивший название Queen Mobile, имеет холодильник, большой экран, динамик Bluetooth, обогрев лобового стекла и 14-дюймовые легкосплавные диски. Автомобиль был построен Garia в сотрудничестве с Mercedes-Benz. Его максимальная скорость составляет около 70 километров в час. Отмечается, что запас хода составляет 80 километров, после этого гольф-кар нужно будет снова зарядить, — говорится в сообщении.

Королева Великобритании Елизавета II ранее пожаловалась на проблемы с ногами. По её словам, ей тяжело передвигаться. О проблемах со здоровьем королева рассказала во время встречи с главой секретариата Минобороны генерал-майором Элдоном Милларом и его предшественником контр-адмиралом Джеймсом Маклеодом в Виндзорском замке.

Отмечается, что королеве тяжело передвигаться и с палочкой. По мнению врачей, речь идёт о возрастных изменениях, из-за которых возникла скованность в движениях.