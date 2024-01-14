Королем Дании стал принц Фредерик после отречения матери Маргрете II

Фото: Johan Nilsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Фредерик

Королева Дании Маргрете II на заседании Государственного совета с участием членов кабинета министров отреклась от трона. Статус главы монархии теперь займет принц Фредерик, к имени которого прибавится римская цифра XI. Прямую трансляцию вел телеканал Danmarks Radio.

55-летний мужчина по статусу — наследный принц. Для вступления в должность ему предстоит процедура коронования или помазания.

Об отречении Маргреты II, которая формально руководила страной более полувека, сообщалось ранее. Ее решение уйти в отставку является беспрецедентным в новейшей истории Дании. Королева озвучила его во время новогодних праздников, пояснив, что после тяжелой операции на спине почувствовала, что надо отдать престол представителю следующего поколения.

Маргрете после отречения продолжит оставаться Ее Величеством. Она также станет вторым по очередности заместителем будущего короля — регентом — и в этой роли будет возглавлять страну в отсутствие правящего монарха.

Ранее стало известно, что известие о смерти Елизаветы II застало ее старшего сына принца Уэльского Чарльза за рулем автомобиля, когда он возвращался в замок Балморал с прогулки за грибами. Королевский биограф Роберт Хардман опубликовал отрывки из книги «Карл III: Новой король. Новый двор. Взгляд изнутри», согласно которым новость сообщили Карлу III по телефону, после чего Его Величество спокойно завел машину и продолжил путь.

До этого королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что главной проблемой в жизни короля Великобритании Карла III в 2024 году могут стать напряженные отношения с сыном — принцем Гарри. Монарху, по словам аналитика, не будет давать покоя вражда с Сассексами после выхода автобиографической книги Гарри «Запасной».