Король Великобритании Чарльз сделал заявление после смерти Елизаветы II

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Букингемский дворец опубликовал первое заявление короля Чарльза после смерти его матери, королевы Елизаветы II. Как говорится в заявлении, для него и всей королевской семьи уход из жизни монарха стал глубочайшей трагедией и эта потеря будет глубоко ощущаться Великобританией и множеством людей по всему миру.

Чарльза официально провозгласят новым британским монархом на заседании совета престолонаследия, который должен собраться как можно скорее, пишет The Guardian.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс также высказалась о кончине королевы Елизаветы II, назвав событие «шоком для британской нации и мира».