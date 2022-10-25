Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс, сообщает The Independent. Возле дома № 10 по Даунинг-стрит был замечен фургон для переезда из резиденции премьер-министра Великобритании. В Букингемском дворце подтвердили, что Трасс подала прошение об отставке.

Досточтимая Элизабет Трасс сегодня утром была на аудиенции у короля и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Его Величество милостиво принял, — сказано в заявлении дворца.

Бывший премьер-министр Лиз Трасс объявила о своем уходе с поста в четверг, 20 октября. По данным СМИ, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. До объявления об уходе политик пробыла на посту 45 дней.

Бывший премьер Британии Борис Джонсон после отказа снова баллотироваться на этот пост заявил, что решение вызвано национальными интересами. По его словам, он не нашел общих интересов с другими кандидатами — экс-главой Минфина Риши Сунаком и лидером палаты общин Пенни Мордонт, а без единства в партии нельзя было бы управлять правительством эффективно. При этом впоследствии Мордонт также сняла свою кандидатуру на пост главы правительства, оставив 42-летнего Риши Сунака единственным кандидатом. Он станет премьером Британии автоматически.