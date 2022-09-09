Король Карл III прибыл в Букингемский дворец

Фото: AP/TASS

Король Карл III вместе с королевой-консорт Камиллой прибыли в Букингемский дворец из шотландского замка Балморал, где накануне скончалась королева Елизавета II, сообщает РИА Новости. Собравшаяся толпа у лондонской резиденции поприветствовала наследника монаршего престола.

Британцы с радостью встретили монарха, выражая ему пожелания и соболезнования. Одна из женщин поцеловала ему руку, вторая чмокнула короля в щеку. По толпе прошли восклицания «Боже храни короля», некоторые британцы разрыдались.

Минуя толпу, Карл III полюбовался цветами, оставленными у ворот дворца в память о почившей Елизавете II. Толпа скандировала «гип-гип ура!», после чего король со своей супругой направились во дворец.

Как только появилась информация об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II, у Букингемского дворца стали собираться англичане, рассказала жительница Британии Ольга Шевченко. По ее словам, люди скорбят искренне, когда появилось сообщение о смерти монаршей особы, у ворот дворца собрался почти весь Лондон.