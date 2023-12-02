Король Британии надел галстук в цвет флага Греции после скандала с Сунаком

Фото: AP/TASS

Карл III

Король Великобритании Карл III появился на саммите ООН в костюме с сине-белым галстуком с крестом, который напоминает флаг Греции, пишет Bloomberg. Аксессуар заинтересовал журналистов после дипломатического скандала между государствами из-за прав собственности на скульптуры Парфенона в Британском музее, в который был втянут премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

Речь идет об отказе Сунака встретиться с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом. Это произошло из-за того, что Мицотакис планировал поднять вопрос о возвращении скульптур Парфенона, вывезенных в начале XIX века лордом Элгином. Греция считает, что произведения искусства были украдены и вывезены незаконно. Великобритания в свою очередь заявляет, что скульптуры были легально куплены и сейчас страна является их законным владельцем.

Было неясно, пытался ли король, чей покойный отец принц Филипп родился в греческой королевской семье, делать какие-либо заявления таким образом. При этом позже представитель Букингемского дворца сообщил, что никакого подтекста в выборе аксессуара не было.

Галстук, который сегодня был на его величестве, просто один из его текущей коллекции, — сказал источник.

Ранее стало известно, что Скифское золото привезли на Украину. В грузовике, который заехал на территорию Киево-Печерской лавры, находится 2694 кг культурных ценностей. Скифское золото является коллекцией из более чем двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.