Копенгаген и Киев станут городами-побратимами

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Старый порт Нюхавн в центре Копенгагена, Дания

Мэрия столицы Дании сообщила, что Копенгаген и Киев станут городами-побратимами. Таким образом власти датского города хотят продемонстрировать готовность сотрудничать в восстановлении украинской столицы.

Копенгаген стоит рядом с украинцами и Киевом. За год мы приняли несколько тысяч украинцев и делаем все возможное, чтобы помочь им в трудную минуту. Но я надеюсь, что мы сможем сделать еще больше для их родины, — заявила мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен.

Согласно сообщению мэрии датской столицы, мэр Киева Виталий Кличко связался с Андерсен для заключения соглашения. На данный момент эксперты обсуждают детали договора, который, предположительно, будет действовать в течение трех лет.

В июне 2022 года городской совет Киева лишил Минск статуса города-побратима. По словам депутата Григория Маленко, Россия использует столицу Белоруссии в качестве плацдарма для наступления на Украину. По словам украинского парламентария, с территории Минска также якобы были зафиксированы поставки амуниции и бронетехники для РФ.