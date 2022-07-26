В Стамбуле заработал координационный центр по продуктовой сделке Минобороны: совместный координационный центр по продуктовой сделке начал работу в Стамбуле

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Совместный координационный центр начал работу в Стамбуле в рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины, сообщается на официальном сайте Минобороны России. Как сообщает ТАСС, до конца дня в Стамбул прибудет передовая группа российских экспертов, они начнут работать в четырехстороннем формате.

В соответствии с положениями инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины начал свою работу совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле, — сказано в сообщении.

Российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк, ее деятельность находится на особом контроле в Минобороны РФ. Главной задачей российских специалистов в СКЦ станет оперативное решение всех необходимых вопросов для практической реализации соглашения.

Россия, Турция, ООН и Украина 22 июля подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Украинские порты Одесса, Черноморск и Южный уже готовятся к возобновлению работы. В них будут созданы караваны для вывоза из страны зерна. Для включения судна в караван необходимо подавать заявку.