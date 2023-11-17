Контрразведка ФРГ предупредила политиков о звонках «путинских комиков» Спецслужбы ФРГ проинструктировали политиков на случай звонков Вована и Лексуса

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Пранкеры Вован и Лексус

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (контрразведка) предупредило немецких политиков о возможных звонках «путинских комиков» — пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), сообщает Bild. Сотрудники спецслужб подготовили для них специальную инструкцию на случай подозрительных звонков.

Всегда проверяйте личности звонящих! Обратите внимание на измененные адреса электронной почты! Прекращайте разговоры, как только возникают сомнения в личности собеседника! — цитирует издание содержание инструкции.

В ведомстве подчеркнули, что подобное предупреждение важно как превентивная мера против «российской кампании по дезинформации». Там также пояснили, что Кремль использует звонки пранкеров в качестве пропаганды. Издание в свою очередь указало на длинный список жертв розыгрышей Вована и Лексуса, среди которых много первых лиц государств.

В начале ноября Вован и Лексус позвонили премьер-министру Италии Джордже Мелони от имени «высокопоставленного африканского чиновника». В беседе с ними глава правительства пожаловалась на игнорирование Евросоюзом озабоченности Италии миграционной проблемой, а также одобрила героизацию нацистских преступников на Украине. Экс-премьер Италии Джузеппе Конти назвал разговор Мелони с пранкерами «провалом планетарного масштаба».