Контрразведка Франции предотвратила попытку госпереворота в 2021 году

Во Франции предотвращена попытка государственного переворота. Её планировал осуществить бывший депутат партии «Демократическое движение» Реми Дайе, заключённый под стражу в конце октября по подозрению в организации нападений на центры вакцинации, и его сторонники. Замысел удалось раскрыть Главному управлению внутренней безопасности страны. Об этом сообщает газета Le Parisien.

В ходе расследования связей Дайе следователи обнаружили , что ему удалось создать «террористическое сообщество», имеющее разветвлённую сеть филиалов по всей стране. В этих ячейках состояло множество действующих и отставных сотрудников полиции, жандармерии и военных. Некоторые из них находятся за границей. Основателем и куратором военного крыла движения газета называет 63-летнего подполковника в отставке Кристофа М., обладателя ордена «За заслуги перед Францией».

По итогам анализа переписки выявлено как минимум 36 «капитанов», каждый из которых отвечал за свой регион.

В настоящее время обвинение в рамках дела предъявлено 12 заговорщикам. При этом ряд фактов указывает на связь Дайе с другими движениями, включая неонацистов, планировавших нападение на масонскую ложу в Альзасе. Трём задержанным по этому делу в мае текущего года были предъявлены обвинения.

В решающий день Дайе и его сторонники намеревались собрать отряды единомышленников в Париже, оснастив их полицейскими щитами и самодельной взрывчаткой. Предполагалось, что после серии провокаций полиция применит оружие, после чего заговорщики смогут перейти к кровопролитию.

На втором этапе операции «Лазурь», как её назвали в организации, заговорщики намеревались захватить Елисейский дворец, здания парламента, МВД и Министерства вооружённых сил, а также один из телеканалов или радиостанцию, чтобы вести оттуда вещание.

В свою очередь адвокат Реми Дайе оспаривает любые обвинения своего подопечного в терроризме. По его словам, экс-депутат лишь призывал «к мирному и народному свержению существующей политической системы» в рамках осуществления свободы выражения мнений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что террористы под видом афганских беженцев уже пытаются проникнуть в сопредельные с Афганистаном страны.