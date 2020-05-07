Контрразведка Чехии ищет источник утечки о «дипломате с ядом»

https://static.news.ru/photo/ceca207e-8fe2-11ea-a971-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Служба безопасности и информации Чехии (СБИ) хочет найти источник, из-за которого произошла утечка в СМИ секретной информации. Речь о данных, что в Прагу якобы прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с ядом.

СБИ просит генпрокуратуру начать расследование. Об этом сообщает газета Lidové noviny. Отмечается, что чешская контрразведка уверена в своих людях и считает, что утечка произошла из других государственных структур.

Из проведённого до сего дня расследования явствует, что незаконное разглашение секретных данных произошло вне СБИ, — заявил изданию представитель контрразведки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава контрразведки Чехии Михал Коуделка не смог подтвердить данные СМИ о прибытии в страну некого сотрудника российских спецслужб. Его целью называлось отравление чешских политиков, причастных к сносу памятника маршалу СССР Ивану Коневу.