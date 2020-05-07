Контрразведка Чехии ищет источник утечки о «дипломате с ядом»

Служба безопасности и информации Чехии (СБИ) хочет найти источник, из-за которого произошла утечка в СМИ секретной информации. Речь о данных, что в Прагу якобы прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с ядом.
СБИ просит генпрокуратуру начать расследование. Об этом
Из проведённого до сего дня расследования явствует, что незаконное разглашение секретных данных произошло вне СБИ, — заявил изданию представитель контрразведки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава контрразведки Чехии Михал Коуделка не смог подтвердить данные СМИ о прибытии в страну некого сотрудника российских спецслужб. Его целью называлось отравление чешских политиков, причастных к сносу памятника маршалу СССР Ивану Коневу.
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