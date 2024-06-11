«Контролировать невозможно»: Киев признал массовую миграцию украинцев в РФ Запорожская ОГА: миграционный поток на подконтрольные РФ территории увеличился

Миграционный поток со стороны Украины на подконтрольные России территории увеличился, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров. Также, по его словам, которые приводит украинское издание «Телеграф», подконтрольный украинским силам город Запорожье покидает молодежь и бизнес. Все это, уверен он, недоработка украинских властей.

Мы видим, что этот поток увеличился три месяца назад. Контролировать это невозможно. Но мы условно измеряем температуру, — сказал Федоров.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что украинским беженцам нужно устраиваться на работу, чтобы остаться в стране. По словам политика, только трудоустройство обеспечит украинцам право и дальше проживать в Германии. Канцлер добавил, что, по официальной статистике, сейчас в ФРГ из десяти украинцев работой заняты только двое.

С трудностями при устройстве на работу столкнулись украинские беженцы в Великобритании. Причиной тому стали проблемы с визами и кризис на рынке труда. Предпочтение при выборе сотрудников отдается кандидатам с более стабильным положением. Мигранты жалуются, что стремление к помощи украинцам ослабевает все сильнее, а в новостях стали реже освещать проблемы приезжих граждан Украины.