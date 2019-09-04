https://static.news.ru/photo/d7b3c1de-cf23-11e9-b9ba-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Alberto Lingria/Xinhua/Global Look Press

Ушедший в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которому президент поручил сформировать Совет министров, согласился опять возглавить правительство и представил его новый состав.

Президент Серджо Маттарелла принял профессора Джузеппе Конте, который согласился возглавить правительство и представил президенту состав министров, — цитирует РИА Новости представителя администрации президента.

Церемония принесения присяги нового Совета министров состоится 6 сентября.

Как писал News.ru, политический кризис в Италии начался 8 августа. Тогда вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини заявил премьер-министру Джузеппе Конте о распаде правящей коалиции. На следующий день он уже обозначил необходимость досрочных выборов, а его партия объявила о намерении внести на рассмотрение верхней палаты парламента резолюцию о недоверии премьеру.