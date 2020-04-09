Европа

Конте назвал оскорблением намёки на политическую подоплёку помощи РФ

11:33, 09 апреля 2020
Фото: R4924_italyphotopress/www.imago-images.de/Global Look Press

Намёки на то, что Россия предоставляла Италии помощь в борьбе с коронавирусом на условии ответных действий, например, в целях облегчения санкционного давления, являются глубоко оскорбительными, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

По его словам, заявления оскорбляют итальянское правительство.

Думать то, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии, — это большое оскорбление, и не только меня, но и Владимира Путина, — подчеркнул он.

Конте отметил, что российский лидер «никогда не помышлял» использовать помощь в качестве рычага, передаёт BBC.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Россия оказывает Италии бескорыстную помощь с борьбе с коронавирусом, и продолжит это делать несмотря на нападки. Он подчеркнул, что цели российской миссии в Бергамо открыты, конкретны, прозрачны и чисты.

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