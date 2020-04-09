Конте назвал оскорблением намёки на политическую подоплёку помощи РФ

Намёки на то, что Россия предоставляла Италии помощь в борьбе с коронавирусом на условии ответных действий, например, в целях облегчения санкционного давления, являются глубоко оскорбительными, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
По его словам, заявления оскорбляют итальянское правительство.
Думать то, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии, — это большое оскорбление, и не только меня, но и Владимира Путина, — подчеркнул он.
Конте отметил, что российский лидер «никогда не помышлял» использовать помощь в качестве рычага,
Как писал NEWS.ru, ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Россия оказывает Италии бескорыстную помощь с борьбе с коронавирусом, и продолжит это делать несмотря на нападки. Он подчеркнул, что цели российской миссии в Бергамо открыты, конкретны, прозрачны и чисты.
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