Конте допустил возможность ослабления карантинных мер к концу апреля

https://static.news.ru/photo/413b086e-7a51-11ea-93e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: R4924_italyphotopress via www.im/www.imago-images.de/Global Look Press

Италия к концу апреля может начать постепенно отменять некоторые ограничения, введённые для прекращения распространения нового типа коронавируса. Это произойдёт при условии, что число случаев заражения продолжит снижаться, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Политик предупредил, что карантинные меры будут снимать постепенно, отметив, что в ситуации с пандемией необходимо оставаться бдительными.

Нам нужно выбрать сектора, которые могут возобновить свою деятельность. Если учёные подтвердят, мы можем начать ослаблять некоторые меры уже к концу этого месяца, — сказал Конте в беседе с BBC.

Итальянский премьер назвал глубоко оскорбительными намёки на то, что Россия предоставляла республике помощь в борьбе с коронавирусом на условии ответных действий, например, в целях облегчения санкционного давления, писал NEWS.ru.