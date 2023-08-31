Контактная группа по Украине вновь соберется на базе «Рамштайн» в сентябре Встречу контактной группы по Украине назначили на 19 сентября

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Pres

Контактная группа по вопросам оказания военной помощи Украине вновь соберется на авиабазе ВВС США «Рамштайн», сообщает немецкое информационное агентство DPA. По его данным, глава Пентагона Ллойд Остин уже пригласил участников встречи. Она пройдет 19 сентября, на ней будут присутствовать не только представители стран НАТО.

Министр обороны США Ллойд Остин пригласил так называемую контактную группу по Украине на очередную встречу на базе ВВС США «Рамштайн» в Рейнланд-Пфальце, — сообщает агентство.

Новая встреча участников контактной группы станет пятой по счету. Первые переговоры в данном формате состоялись в апреле 2022 года, последние — 18 июля. В рамках встречи участники обсуждают вопросы, связанные с поставкой вооружений Киеву, в том числе военной техники и стрелкового оружия. Кроме того, темой для обсуждения может стать дальнейшая подготовка украинских пилотов для управления истребителями западного производства.

Издание New York Times ранее сообщило о попытках Киева как можно быстрее получить истребители F-16. По мнению американских аналитиков, это связано с грядущими выборами в странах Евросоюза и в США. Предполагается, что возможный преемник Байдена может пересмотреть стратегию Белого дома по оказанию поддержки Украине.