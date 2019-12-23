Киев и Донбасс согласовали условия обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года. Стороны достигли консенсуса и обсудили все нюансы.
Также представитель российской стороны Борис Грызлов заявил о том, что процедура обмена завершится до конца этого года,
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков утверждал, что обмен состоится только в том случае, если Украина не начнёт «юлить и петлять».
Переговоры по обмену пленными прошли в формате видеоконференции. Российский политолог обвинил Киев в саботаже договорённостей. Так он отреагировал на заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о необходимости доработки списков.
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