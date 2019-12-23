https://static.news.ru/photo/71600d56-2596-11ea-86a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев и Донбасс согласовали условия обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года. Стороны достигли консенсуса и обсудили все нюансы.

Также представитель российской стороны Борис Грызлов заявил о том, что процедура обмена завершится до конца этого года, пишет РИА Новости.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков утверждал, что обмен состоится только в том случае, если Украина не начнёт «юлить и петлять».

Переговоры по обмену пленными прошли в формате видеоконференции. Российский политолог обвинил Киев в саботаже договорённостей. Так он отреагировал на заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о необходимости доработки списков.