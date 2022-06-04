Консультант Минобороны США одобрил присоединение Донбасса к России

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России необходимо разрешить провести референдумы о вступлении ДНР и ЛНР к РФ. ОБ этом заявил политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак в интервью Die Welt. По его словам, это единственный способ остановить вооруженный конфликт на Украине. При этом Люттвак подчеркнул, что референдумы должны пройти при участии специальной инспекции по правилам 1919 года.

Из этого конфликта есть только один выход и только одна дверь в этом коридоре: русские должны провести настоящие референдумы в Донецке и Луганске. Не те, которые они организуют и проводят сами, а с тысячами инспекторов по правилам 1919 года, — заявил Люттвак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понимания по поводу сроков проведения возможных референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России пока нет. Он подчеркнул, что эта тема очень важная.

Накануне представитель Кремля выразил уверенность в том, что жители ДНР и ЛНР, Херсонской области и Запорожья сами примут наилучшее решение о своем будущем.