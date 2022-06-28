Консульские службы РФ в Болгарии приостанавливают работу

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Представители посольства России в Болгарии сообщили о приостановке работы консульского отдела в Софии, заявил советник-посланник посольства РФ Филипп Воскресенский. Также остановлена деятельность генконсульства в портовом городе Варна, пишет ТАСС. Помимо этого, в течение месяца закроется консульство в Русе, пятом по величине городе Болгарии. Причиной закрытия диппредставительств стала нехватка персонала, вызванная высылкой 70 российских дипломатов из страны.

Приостанавливают свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство России в Варне. В среду остановит свою работу консульство в Русе, которое будет закрыто окончательно в течение месяца, — сообщил Воскресенский.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков доложил о высылке 70 российских дипломатов. Болгарские власти подозревают их в «шпионаже», а их дипломатическая деятельность расценивается как прикрытие для работы на спецслужбы РФ. Кроме того, персонами нон грата также объявили сотрудников технического персонала посольства России.

В апреле глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что власти страны приняли решение о высылке 30 российских дипломатов. Тогда посол России в Италии Сергей Разов был вызван в МИД республики, где ему озвучили это решение. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в рамках ответных мер МИД России вышлет 24 итальянских дипломата.



