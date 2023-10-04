Конституционный суд Грузии возобновил заседание по импичменту президента Конституционный суд Грузии возобновил заседание по импичменту Зурабишвили

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Саломе Зурабишвили

Конституционный суд Грузии приступил ко второй части двухдневного заседания по вопросу импичмента президенту Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По его итогам окончательное решение может быть не оглашено. Сама Зурабишвили, как и первый раз, на суде не присутствует.

Если инстанция удовлетворит решение об импичменте, то парламенту Грузии будет необходимо проголосовать в течение двух недель. Зурабишвили будет отстранена от должности, если «за» выступят 100 депутатов из 150.

Первое заседание по вопросу импичмента состоялось днем ранее, 3 октября. На протяжении шести часов представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» доказывали, что Зурабишвили нарушила конституцию, совершив зарубежные визиты без согласия правительства. Защита президента апеллировала статьей, в которой говорится, что глава государства представляет страну в международных отношениях.

Ранее Зурабишвили выразила уверенность, что «все будет хорошо». Она отметила, что полностью доверяет своим представительницам Тамар Чугошвили и Майе Копалеишвили. Президент также объяснила, что поехала за рубеж без согласия правительства, так как хотела помочь Грузии получить статус страны — кандидата в Евросоюз.