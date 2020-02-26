Введённый в 2015 году запрет на проведение эвтаназии на коммерческой основе нарушает основной закон Германии и права тяжелобольных людей. Такое решение вынес Федеральный конституционный суд ФРГ.
Председатель суда в Карсруэ Андреас Восскуле заявил о существовании права на смерть по собственному усмотрению,
В ноябре 2015 года бундестаг объявил незаконными организации, которые на коммерческой основе содействуют эвтаназии на территории страны. В понятие «коммерческий» входило неоднократное содействие уходу из жизни неизлечимо больных людей, оказанное на безвозмездной основе. Ряд врачей, пациентов и профильных организаций выступили с критикой решения. Теперь на сторону этих людей встал суд.
Ранее суд в Бельгии оправдал врачей по делу о непредумышленном убийстве. В 2010 году медики провели эвтаназию 38-летней Тине Нис, попросившей прекратить её жизнь. После смерти женщины её родственники решили в судебном порядке требовать наказания для врачей. Родные заявили, что лечение пациентки было возможным, а её психическое состояние не было безнадёжным, писал NEWS.ru.
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