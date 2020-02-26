https://static.news.ru/photo/7f8eb68c-588d-11ea-a990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введённый в 2015 году запрет на проведение эвтаназии на коммерческой основе нарушает основной закон Германии и права тяжелобольных людей. Такое решение вынес Федеральный конституционный суд ФРГ.

Председатель суда в Карсруэ Андреас Восскуле заявил о существовании права на смерть по собственному усмотрению, уточняет Tagesschau. Оно включает как право покончить с собой, так и прибегнуть к помощи третьей стороны.

В ноябре 2015 года бундестаг объявил незаконными организации, которые на коммерческой основе содействуют эвтаназии на территории страны. В понятие «коммерческий» входило неоднократное содействие уходу из жизни неизлечимо больных людей, оказанное на безвозмездной основе. Ряд врачей, пациентов и профильных организаций выступили с критикой решения. Теперь на сторону этих людей встал суд.

Ранее суд в Бельгии оправдал врачей по делу о непредумышленном убийстве. В 2010 году медики провели эвтаназию 38-летней Тине Нис, попросившей прекратить её жизнь. После смерти женщины её родственники решили в судебном порядке требовать наказания для врачей. Родные заявили, что лечение пациентки было возможным, а её психическое состояние не было безнадёжным, писал NEWS.ru.