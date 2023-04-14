Конституционный совет Франции принял решение по пенсионной реформе Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет

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Конституционный суд Франции одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Президент государства Эммануэль Макрон в ближайшее время утвердит документ, сообщает BFMTV.

Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую повышение пенсионного возраста до 64 лет, — передает французский телеканал.

При этом суд отклонил остальные пункты законопроекта, в частности, не был утвержден пункт о введении штрафов для организаций и предприятий, отказывающих в трудоустройстве гражданам старше 55 лет.

Ранее директор французско-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбье предположил, что если на следующей неделе протесты французской общественности не стихнут, то есть вероятность отставки парламента. Он отметил, что текущая ситуация с демонстрантами развивается не по классической схеме.