Консерваторы оказались счастливее прогрессивных граждан Университет Турку: прогрессивные взгляды связаны с низким уровнем счастья

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Консерваторы оказались счастливее тех, кто придерживается прогрессивных взглядов, выяснили ученые финского Университета Турку. Как следует из исследования, опубликованного в Скандинавском журнале психологии, уровень счастья ниже у тех, кто внимательнее относится к социальной справедливости.

В исследованиях также оценивалось, как критическое отношение к социальной справедливости связано с переменными благосостояния. <...> Связь между ухудшением психического здоровья и поддержкой левых политических сил соответствует выводам других исследований, предшествовавших этому, — указано в выводах.

Работа основана на общении с 5000 респондентов. Их опрашивали на темы феминизма, критической расовой теории, квир-теории (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и ряда других академических дисциплин.

В прошлом году большая часть россиян (81%) считали себя в той или иной мере счастливыми людьми. Лишь треть (36%) опрошенных считают, что их окружают только счастливые люди. Немногим меньше половины россиян (46%) рассказали, что счастливых и несчастливых среди их знакомых приблизительно одинаковое соотношение.