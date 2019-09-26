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Конгресс США согласился продать Польше партию современного вооружения. Речь идёт о истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35, сообщил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

По его словам, Вашингтон готов поставить Варшаве 32 машины. Стоимость контракта составит $6,5 млрд, однако, как уточнил политик в своём Twitter, власти сделают всё, чтобы снизить её.

Ранее News.ru писал, что США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и F-35. Сделка может состояться в рамках подписания соглашения о свободной торговле между странами.

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