https://static.news.ru/photo/28c0a678-e10d-11e9-9da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia Commons

Конгресс США согласился продать Польше партию современного вооружения. Речь идёт о истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35, сообщил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

По его словам, Вашингтон готов поставить Варшаве 32 машины. Стоимость контракта составит $6,5 млрд, однако, как уточнил политик в своём Twitter, власти сделают всё, чтобы снизить её.

Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 32 najnowocześniejszych samolotów F-35. To jeden z ostatnich kroków przed zawarciem kontraktu, jednak nie koniec naszej pracy. Będziemy twardo negocjować, aby osiągnąć jak najkorzystniejszą cenę. pic.twitter.com/emTJ3dSstk — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 27 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и F-35. Сделка может состояться в рамках подписания соглашения о свободной торговле между странами.