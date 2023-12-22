Конфликт на Украине лишил жителей Германии дорогих подарков на Рождество FAZ: жители ФРГ сэкономили на подарках на Рождество из-за конфликта на Украине

Фото: IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

Жители Германии вынуждены экономить на рождественских подарках из-за конфликта на Украине и связанного с ним роста цен, сообщает издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на главу Немецкого объединения розничной торговли Штефана Гента. По его словам, на праздничные расходы граждан также повлиял палестино-израильский конфликт и решения политического руководства Германии.

Цифры не лгут, и они, по данным Немецкого объединения розничной торговли, в настоящее время демонстрируют лишь умеренные рождественские траты среди немецких потребителей, — отметил Гент.

Как утверждает глава НОРТ, потребители в Германии демонстрируют «плохой старт» в предпраздничных покупках, в том числе и в интернет-магазинах. Предполагается, что из-за резкого роста цен, зафиксированного в 2023 году, продажи в рождественские праздники и предпраздничные дни упадут примерно на 5–6% по итогам статистического подсчета. Гент отметил, что позитивные ожидания экспертов рынка так и не оправдались.

Как сообщалось ранее, жители Германии также могут остаться без рождественских подарков из России. В пресс-службе таможни ФРГ подчеркнули, что присланные из России подарки могут быть конфискованы в целях соблюдения санкционного режима. Исключений для праздничных посылок не предусмотрено.