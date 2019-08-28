Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение приостановить работу местного парламента до 14 октября. Такой шаг многие тут же увязали с планами политика по Brexit — выходу Соединённого Королевства из Евросоюза, намеченного на 31 октября. Джонсон неоднократно заявлял, что готов покинуть ЕС даже без заключения соглашения с Брюсселем (так называемый сценарий no deal — без сделки), в то время как многие члены парламента выступают против подобных мер. Сам премьер обвинения в попытках лишить депутатов возможности влиять на Brexit отвергает, заявляя, что у парламентариев будет достаточно времени для выражения своей позиции.

Согласно плану Джонсона, члены парламента, выйдя из летнего отпуска 3 сентября, смогут провести несколько заседаний до 9 числа, после чего возьмут перерыв более чем на месяц — до 14 октября, когда с тронной речью должна выступить королева Елизавета II. А уже 21-22 октября депутаты смогут проголосовать по поводу того, как должен проходить Brexit — с соглашением с Евросоюзом или без. Но для реализации этой идеи премьеру было необходимо одобрение монарха. И Елизавета II предложение Джонсона приняла.

При этом решение главы правительства ещё до положительного ответа монарха вызвало шквал критики в среде британских политиков — не только со стороны оппозиционной Лейбористской партии, но и от однопартийцев премьера консерваторов. Во-первых, многие из них действительно не хотели бы осуществления Brexit без подписания соглашения о дальнейших отношениях с Евросоюзом. Во-вторых, давление Джонсона на депутатов расценивается как ущемление демократии.

Andres Pantoja/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Закрытие парламента — оскорбление демократического процесса и прав парламентариев как выборных представителей народа, — заявил, в частности, спикер Палаты общин, член Консервативной партии Джон Беркоу.

Один из лидеров либерал-демократов, депутат парламента Чука Умунна, в свою очередь, сравнил Джонсона с «мелким диктатором». А бывший генеральный прокурор Доминик Грив считает, что действия премьера и вовсе могут в краткосрочной перспективе привести к вотуму недоверия действующему правительству.

Проблема для противников Джонсона, однако, в том, что, по сути, он действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями. Британский парламент регулярно делает между сессиями паузы и премьер вправе инициировать их в любой выбранный им момент. Более того, как отметил в разговоре с News.ru генеральный директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов, предложенный Джонсоном срок лишь незначительно отличается от того, на который и так по плану должны были взять перерыв депутаты (со второй недели сентября до начала октября).

Главный раздражающий британских политиков фактор в данном случае заключается в том, что премьер не дал парламентариям высказаться и действовал будто бы через их головы. Притом, что парламент является ключевым институтом в политической жизни Великобритании. Андрей Куликов генеральный директор исследовательской компании Europe Insight

Что касается возможного вотума недоверия, то, напоминает эксперт, его возможность дискутируется ещё с конца июля, когда Джонсон был избран лидером Консервативной партии и автоматически стал премьер-министром. И сейчас это обсуждение, конечно, активизируется и, возможно, увенчается конкретными действиями.

Полагаю, теперь этот вопрос вполне могут внести на рассмотрение в парламент, — отметил Андрей Куликов. — Подобный шаг потребует последующего голосования, а вот как оно сложится, пока предсказать тяжело: всё зависит от того, наберут ли достаточно голосов противники выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

До нынешнего дня у оппонентов Джонсона не хватало поддержки, но его последний шаг вызвал острую реакцию и в среде консерваторов, поэтому ситуация поменялась. Если же вотум недоверия будет поддержан большинством депутатов, то досрочные выборы в парламент станут фактически неизбежными, заключает эксперт.