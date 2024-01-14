Концерт популярной группы отменили в Афинах из-за поддержки Киева В Афинах отменили концерт The Tiger Lillies за публичную поддержку Украины

Фото: IMAGO/Rainer Weisflog/Global Look Press

В Афинах отменили концерт британской группы The Tiger Lillies из-за того, что ее участники публично поддерживают Украину, сообщает Telegram-канал BRIEF. Жители афинского района Экзархия, где должно было состояться выступление, выступили против мероприятия.

Граждан не устроила политическая позиция артистов, пояснили организаторы концерта. Уточняется, что The Tiger Lillies с 2022 года активно поддерживают Киев и участвуют в акциях с критикой СВО.

Ранее сообщалось, что российскому рэперу Мирону Федорову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известному как Оксимирон, грозит запрет на выступления в Объединенных Арабских Эмиратах и крупный штраф. Причиной этому стали антироссийские высказывания музыканта во время концерта в Дубае, которыми заинтересовались местные органы. Представители ведомства начали проверку в отношении на предмет разжигания межнациональной розни и запрещенных публичных политических заявлений. Максимальное наказание за подобное правонарушение — запрет на въезд в страну.

До этого правительство Объединенных Арабских Эмиратов оштрафовало шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей) из-за политических высказываний на концерте. С проблемами с законом в Дубае также столкнулся украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка.