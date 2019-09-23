https://static.news.ru/photo/cb92a1fc-de02-11e9-a3a2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Федосеев Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Благотворительный концерт, посвящённый 75-летию снятия блокады Ленинграда, пройдёт 27 сентября текущего года в бенедиктинском монастыре Санкт-Оттилиен близ Мюнхена (Германия). Религиозное здание известно тем, что здесь сотни еврейских детей прятались от нацистов. Их укрывали священнослужители.

На сцену выйдут 42 музыканта Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского под управлением дирижёра Владимира Федосеева. Мероприятие состоится по предложению еврейской общины Мюнхена. Оно является своеобразным повторением исторического «освободительного концерта» еврейских артистов, который состоялся в Санкт-Оттилиен в 1945 году.

Этот концерт доказывает, что музыка способна бороться с нетерпимостью и отчуждением, — добавил министр искусств Баварии Бернд Зиблер.

Концерт станет особенным и для самого маэстро — Федосеев пережил блокаду Ленинграда, будучи ребёнком.

Ранее News.ru сообщал, что власти Германии приняли решение выделить €12 млн людям, пережившим блокаду Ленинграда. Деньги также пойдут на модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны и создание германо-российского центра для встреч российской и немецкой общественности.