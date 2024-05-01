Концерт Нетребко отменили в европейской стране из-за Украины Концерт Нетребко отменили в Швейцарии из-за Украины

Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Анна Нетребко

Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко и ее мужа, азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова, отменили в швейцарском Люцерне, сообщается на сайте концертного зала KKL Luzern. Решение было принято по требованию властей города.

Концерт Анны Нетребко 1 июня 2024 года в KKL Luzern не состоится. <...> Ввиду временной и географической близости выступления госпожи Нетребко c Украинской мирной конференцией следовало ожидать угрозы общественному порядку, — говорится в сообщении.

Сама Нетребко сообщила изданию Tages Anzeiger, что отмена концерта была односторонней вопреки договорным обязательствам с организаторами. Певица добавила, что конференцию по Украине и ее выступление по времени разделяют две недели.

Ранее концерт Нетребко отменили на Тайване. Кроме того, не состоялось ее выступление и в Праге, которое было запланировано на октябрь прошлого года. До этого концерт Нетребко отменили в Эстонии. Также в выступлении отказали ее супругу Юсифу Эйвазову.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что уехавшие на Запад российские артисты надеялись, что будут приняты обществом и востребованы, как на родине, но их творчество никому не нужно, кроме РФ. Так он отреагировал на отметенные выступления Анны Нетребко. По мнению Рудченко, это большая ошибка артистов.