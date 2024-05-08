«Компромиссная фигура»: названы страны, на которые работает фон дер Ляйен Политолог Рар: ведущие страны Евросоюза решат судьбу фон дер Ляйен

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Урсула Фон Дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является лидером правоцентристского и консервативного блока, которое имеет большинство в европейском парламенте, однако после выборов в июне ситуация может измениться, рассказал NEWS.ru политолог Александр Рар. По его словам, главу ЕК и Совета Европы только формально избираются парламентом, но обе должности занимают политики, о чьих кандидатурах договариваются лидеры Евросоюза — Франции, Германии, Италии, Польши. Рар отметил, что руководители этих стран решат судьбу фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен — представительница, можно сказать лидер, правоцентристского и консервативного блока. На сегодняшний день у этого блока большинство в европейском парламенте, но после выборов в июне все может резко измениться. Правые и националистические силы могут набрать большое количество голосов и ослабить центристов. Но как известно, глава Еврокомиссии, также, как и глава Совета Европы, только формально избирается парламентом. И ту и другую политическую должность занимают политики, о чьих кандидатурах договариваются за кулисами лидеры главных стран Евросоюза – Франции, Германии, Италии, Польши, — сказал Рар.

Политолог не видит шансов ни у левых либералов, ни у зеленых получить большинство в будущем Европарламенте. Как отметил Рар, решающее слово в парламенте будет за правыми силами — станет ли их дальше устраивать фон дер Ляйен или нет.

Если она не утонет в коррупционных скандалах, может по-прежнему выдвинуться как компромиссная фигура, о которой договорятся лидеры Германии и Франции, — добавил политолог.

Газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что лидеры Евросоюза недовольны результатами деятельности Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии. В частности, главы стран ЕС недовольны ослаблением европейской экономики и зацикленностью ЕК на климатической политике. Кроме того, некоторые из них обвиняют фон дер Ляйен в кумовстве и отсутствии политической прозрачности.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ход истории Евросоюза изменится в случае победы России в конфликте на Украине. Она снова призвала государства — члены ЕС сплотиться ради поставок оружия Киеву.