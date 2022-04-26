PGNiG сообщила об остановке поставок российского газа с 27 апреля

Государственная нефтегазовая компания Польши / Фото Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Газпром» проинформировал польскую PGNiG о том, что поставки российского газа в Польшу прекращаются с 27 апреля, об этом говорится в сообщении на сайте компании. Представители PGNiG отметили, что на данный момент поставки энергии польским потребителям осуществляются в соответствии с текущим спросом.

26 апреля «Газпром» сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту с началом контрактных суток 27 апреля, — сообщили в польской компании.

Ранее польские СМИ сообщили, что Россия остановила поставки газа в Польшу. Данную информацию неофициально подтвердили в польских правительственных источниках.

Уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский ранее заявил, что Польша не будет платить за российский газ в рублях. Чиновник не уточнил, имеется ли этому предложению какая-либо альтернатива.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов не подтвердил информацию о приостановке транспортировки газа в Польшу. Он отметил, что Варшава должна заплатить за поставки в соответствии с новым порядком платежей. Польские власти ранее отказывалась платить за газ в рублях.