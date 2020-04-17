Комнату французского солдата нашли спустя 102 года после его гибели

https://static.news.ru/photo/599a349a-8242-11ea-9209-fa163e074e61_660.jpg Юбер Рошеро Фото: Архивное фото

Семейная пара приобрела небольшой дом в Белабре на юго-западе Франции и во время ремонта нашла в нём замурованную тайную комнату, нетронутую более 100 лет. В ней жил солдат, ушедший на фронт в Первую мировую войну. Он погиб в 1918 году и родители решили заложить его спальню кирпичом, чтобы сохранить память о любимом сыне.

Новые хозяева разобрали кирпич, после чего им открылась небольшая спальня с сохранившимся интерьером начала прошлого столетия. На стене висел фотопортрет юного солдата, — сообщает The Sun.

Они выяснили, что здесь жил лейтенант французской армии Юбер Рошеро, погибший в сражении во Фландрии (Бельгия). В 1945 году его семья переехала из Белабре, оставив поместье французскому генералу Эжену Бриду. Ему было известно о тайной комнате, и он не пытался вскрыть её. После Второй мировой войны генерал бежал в Испанию, в 1955 году его приговорили к смертной казни, а недвижимость выставили на торги. Дом во Франции купила его внучка и прожила в нём с семьёй до 2014 года, сохраняя тайну замурованной комнаты.

Здание пустовало на протяжении шести лет, пока в январе нынешнего года его снова не приобрели, — говорится в публикации.

Новые хозяева, после выяснения всех обстоятельств, намерены сохранить тайную комнату в прежнем виде и организовать в ней музей памяти молодого лейтенанта.

Как писал NEWS.ru, купленную за один пенс книгу «Гарри Поттер и Тайная комната» продали за 2,3 тысячи фунтов стерлингов. Экземпляр, подписанный автором Джоан Роулинг в 1998 году, ушёл с молотка аукционного дома Hansons Auctioneers в Великобритании. Изначально книгу в первом издании приобрёл коллекционер Марк Кавото из графства Дербишир за один пенс. Он начал собирать произведения о Гарри Поттере около 10 лет назад ради своей дочери Холли. Когда ребёнок вырос, родители решили продать коллекцию. Три штуки были проданы за 20 минут, стоимость каждого издания составила 10 пенсов. Кавото начал скупать книги о юном волшебнике почти за бесценок в благотворительных магазинах и в Интернете. Сейчас в коллекции мужчины около 1500 экземпляров.