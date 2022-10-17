«Коммерсант»: Запад принудил Сербию поддержать санкции против России

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/globallookpress.com

Запад усилил давление на Сербию, требуя поддержать санкции против России, и увязал этот вопрос с продолжением переговоров по евроинтеграции, пишет «Коммерсант». Это привело к изменению позиции сербских властей в отношении России, и они допустили возможность введения санкций в соответствии с политикой ЕС.

На увязывании продолжения диалога с Белградом по евроинтеграции с антироссийскими санкциями настоял внешнеполитический комитет Европарламента. Там прямо подчеркнули, что прогресс в переговорах возможен только в случае, если Сербия поддержит ограничения. Наряду с этим пригрозили пересмотреть выделение стране всех дотаций.

В результате Сербия поддержала резолюцию ООН, осуждающую присоединение к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Вице-премьер страны Зорана Михайлович заявила, что Сербия движется к евроинтеграции и ей следует согласовывать свою политику с ЕС. По ее словам, Белград не отказывается от дружбы с Россией, но не может поддержать ее «захватническую» политику. Она добавила, что решение по санкциям в отношении РФ будет принято новым правительством Сербии, которое должно быть сформировано в ближайшее время.

Сербский лидер Александр Вучич также допустил введение санкций в отношении России

Белград сохранит свою нынешнюю позицию по невведению санкций против России до тех пор, пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока нам не придется принять иную реальность, — цитирует его издание.

В июле Вучич заявлял, что новое правительство Сербии отказывается поддерживать антироссийскую риторику. Глава государства подчеркнул, что при этом кабинет министров сосредоточится на ускорении процесса вступления в Евросоюз.