Стало известно о встрече делегаций России и США в Анкаре «Коммерсант» сообщил о встрече делегаций России и США в Анкаре

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Сергей Нарышкин

В Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями, пишет «Коммерсант». С российской стороны в Анкару прилетел директор СВР Сергей Нарышкин.

Ранее данная встреча публично не анонсировалась. Подробности переговоров источник пока сообщить отказался, — сказано в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад во главе с США «нападает на Россию почти без ограничений», и в этих условиях Россия оказывает сопротивление. Анкара же, по его словам, пытается выяснить, как «открыть коридор мира» в связи со сложившейся ситуацией.

Эрдоган также отметил, что в ближайшие дни собирается провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Турецкий лидер намерен узнать, какие шаги планирует предпринять Россия для урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, Эрдоган собирается переговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским.

До этого постпред США при НАТО Джулиана Смит заявила, что Вашингтон надеется на переговоры России и Украины, но определять их условия должен Киев. Она подчеркнула, что Белый дом хочет, чтобы Зеленский сам определил условия мирового соглашения, при которых он сядет за стол переговоров с российской стороной. Смит отметила, что при желании РФ «могла бы закончить конфликт завтра».