https://static.news.ru/photo/f1b19b36-60cf-11ea-9f52-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Британская комиссия по стандартам поведения членов парламента проведёт расследование источников спонсирования новогоднего отпуска премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на «острове миллионеров» (Мюстик) в Карибском море. Об этом сообщило издание The Guardian.

В связи с новыми вопросами по поводу честности премьер-министра, на прошлой неделе парламентский комиссар по стандартам принял решение провести официальное расследование в отношении Джонсона по поводу оставшихся без ответа вопросов о личности спонсора, который одолжил ему недвижимость на острове Мюстик в течение новогодних праздников, — сообщает британское издание.

Расследование началось после того, как оппозиционная Лейбористская партия запросила данные у комиссии парламента по раскрытию источника финансирования отпуска премьер-министра и его подруги Кэрри Саймондс.

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что отпуск оплачивал Дэвид Росс, спонсор правящей Консервативной партии. Однако Дэвид Росс опроверг эти данные. Он сообщил, что не оплачивал отпуск, а лишь «помог с проживанием мистеру Джонсону».

Отмечается, что это первый случай, когда комиссия по стандартам поведения членов парламента рассматривает действующего премьер-министра. При этом, Борис Джонсон уже привлекал внимание комиссаров комиссии, поэтому, в случае подтверждения нарушения, премьер-министра могут ждать «более серьёзные санкции».

Ранее NEWS.ru писал о том, что беременная подруга Бориса Джонсона Кэрри Саймондс впервые показалась на публике после анонсирования помолвки и своей беременности.