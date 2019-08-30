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Варшава в 2021-м может начать поставки природного газа на Украину в объёме 6 млрд кубометров в год, рассказал представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.

Чиновник добавил, что в данный момент республика способна продавать Киеву до 1,5 млрд кубов голубого топлива. Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши,...