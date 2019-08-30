Художник Шарел Камбре завершил свою серию юмористических комиксов о королеве Бельгии Матильде. На обложке издания будет изображена голая королева страны.
На картинке женщина прикрывает часть своего тела флагом государства, а напротив стоит её супруг Филипп в костюме, передаёт
Я потом задавался вопросом, не зашёл ли я слишком далеко. Но когда я рисую, я думаю о том, как лучше преподнести моих персонажей. Я их подаю такими, какими они, как я представляю, являются, — рассказал автор.
Он отметил, что видит Матильду пламенной женщиной, а короля — вялым.
Книга выйдет в продажу 4 сентября.
Ранее News.ru писал, что художница из Германии Екатерина Морэ нарисовала картину, на которой канцлер ФРГ Ангела Меркель в обнажённом виде сидит верхом на медведе. По её словам, трактовка может быть разной: или политик покоряет русского медведя, или Меркель похищена животным. Оба варианта будут верны.