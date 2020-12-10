Комендантский час вводится во Франции с 15 декабря

https://static.news.ru/photo/b82cad12-3b15-11eb-b7ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elko Hirsch/Global Look Press

Правительство Франции приняло решение ввести комендантский час в стране с 15 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс в видеообращении к населению.

Мы считаем необходимым ввести более строгий режим комендантского часа, с 20:00 вместо 21:00 до 06:00, — заявил политик.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в стране улучшилась, однако власти всё равно решили ввести строгий комендантский час. Он будет действовать даже 31 декабря. Театры, музеи и кинотеатры не будут работать ещё три недели, сообщает Le Figaro.

В конце октября во Франции комендантский час действовал в 38 департаментах, в том числе во Французской Полинезии. Ограничительная мера была рассчитана на шесть недель, гражданам было запрещено выходить из дома без уважительной причины с 21:00 до 06:00.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции зарегистрировано 2 377 911 случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии скончались 56 752 человека. Общее число инфицированных в мире составляет 69 221 147.

Как писал NEWS.ru, Китай назвал США главным источником коронавируса. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила об этом в ответ на очередное упоминание американским президентом Дональдом Трампом «китайского вируса».