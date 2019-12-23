Комендантский час в ДНР не будет действовать с 31 декабря по 8 января. Об этом рассказал глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Приостановлено действие режима комендантского часа на территории Донецкой народной республики с 23:00 31 декабря 2019 года по 05:00 8 января 2020 года, — говорится в распоряжении Пушилина, опубликованном на его сайте.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Украина сама признала существование ДНР и ЛНР, фактически заставив представителей самопровозглашённых республик поставить подписи под Минскими соглашениями.
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