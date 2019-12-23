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В Эстонии на свободу из тюрьмы в пригороде Тарту вышел Херман Симм, осуждённый за государственную измену и шпионаж в пользу России.

Мужчина был приговорён к 12 годам и шести месяцам лишения свободы, его отпустили за год и четыре месяца до окончания этого срока, уточняет Postimees. По оценке суда, испытательный срок в...