Комбриг ВСУ Бакулин допустил потерю территорий ради мира с Россией

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Роман Машовет, президент Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Александр Сирский, командир 57-й отдельной мотострелковой бригады Александр Бакулин

Украина может допустить территориальные уступки ради мирных договоренностей с Россией, как это сделала Финляндия во время конфликта с СССР, заявил в интервью ABC командир 57-й бригады Вооруженных сил Украины, полковник Александр Бакулин. Он отметил, что ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию на фронте, однако ВС России «продолжают добиваться непрерывных успехов» в Харьковской области.

Да, она (Финляндия. — NEWS.ru) потеряла некоторые территории. Но она все еще существует как страна, а Россия даже не смотрит в ту сторону. Мы находимся в таком же положении, — сказал комбриг.

Бакулин добавил, что положение для украинских войск остается «достаточно сложным», поскольку бои продолжаются, а военная помощь США все еще не поступила.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой украинских войск. По данным Telegram-канала «Военное дело», объект ВСУ находился на станции Люботин недалеко от административного центра Харьковской области. Минобороны России эту информацию не комментировало.

22 мая подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в ДНР. В Минобороны РФ сообщали о нанесении поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 116-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка.