Комбат ВСУ выступил с радикальным предложением в отношении украинок Комбат ВСУ Федоренко предложил сделать военнообязанными всех украинок с 18 лет

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Командир батальона «Ахиллес» 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко в эфире YouTube-канала «Армия ТВ» призвал сделать всех украинок военнообязанными с 18 лет наравне с мужчинами. При этом он предложил снизить возраст мобилизации до 23 лет и обязать украинцев получить к этому возрасту военно-учетную специальность.

Я искренне считаю, что все украинцы должны быть военнообязанными: мужчины и женщины, с 18 лет, — сказал он.

Сотрудник районного ТЦК (аналог военкоматов на Украине) во Львове Владимир Гренюх ранее сообщил, что доля граждан республики, которые приходят по повестке в ТЦК, составляет лишь 2%. Он добавил, что поддерживает политику Киева по ужесточению мобилизации в стране.

Политолог Сергей Марков ранее обратил внимание, что Киев приступил к реализации программы по освобождению заключенных для их участия в боевых действиях, но пошел путем, отличным от РФ. Он отметил, что если в России для отправки на СВО отбирали исключительно добровольцев, то на Украине людей амнистируют в одностороннем порядке и тут же забирают по мобилизации. По его словам, добровольцы на Украине давно закончились.

Министр юстиции Денис Малюська ранее заявил, что власти Украины за последние несколько недель освободили 350 заключенных из-за продвижения ВС России в Харьковской области. По его словам, в стране не хватает ресурсов, чтобы пополнять ряды ВСУ.