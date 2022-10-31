Комбат «Востока» рассказал об обстановке в занятой ВСУ Павловке Комбат «Востока» Ходаковский призвал занять Павловку и двигаться на Угледар

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил в своем Telegram-канале, что основная сложность взятия под контроль Павловки, занятой ВСУ, заключается в общей стратегии организации обороны в селах. По его мнению, еще одну проблему представляет Угледар, где украинские солдаты располагают преимуществом по высоте. Ходаковский призвал, заняв Павловку, двигаться именно к городу, чтобы не оставлять военных в селе в трудном положении.

На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше на Угледар — иначе защитники Павловки снова попадут в заложники, — подчеркнул Ходаковский.

Он пояснил, что проблема организации линии обороны в селах заключается в том, что под укрытия приходится использовать подвалы, в которых боец видит только то, что находится впереди. По словам Ходаковского, противник заехал в Павловку на обычных машинах с фланга и оказался фактически невидим для бойцов.

Ранее командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным Индус заявил, что оперативная ситуация на Угледарском направлении остается стабильно напряженной. По его словам, украинская сторона продолжает прощупывать линию фронта, оправляя на вылазки разведывательно-диверсионные группы.