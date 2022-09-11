Комбат ДНР предупредил о наступлении ВСУ в направлении поселка Сладкое

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинская армия готовится начать наступление в направлении поселка Сладкое в Донецкой области, сообщил в своем Telegram-канале командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский. Конкретной даты он не назвал, но отметил, что это может произойти в ближайшее время.

Мы получили информацию, что на угледарском направлении противник готовит ударный кулак и собирается начать наступление в направлении Владимировки — Сладкого. Произойдет это скоро — противник вдохновлен, — написал комбат.

Накануне в Минобороны России сообщили о переброске войск, находившихся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, на территорию ДНР. В ведомстве пояснили, что это сделано с целью нарастить усилия на Донецком направлении. Для того чтобы скрыть от ВСУ этот маневр, был предпринят ряд «отвлекающих и демонстрационных мероприятий».

Ранее стало известно, что танкисты Южного военного округа (ЮВО) в ходе спецоперации подбили два украинских танка и американский бронетранспортер М-113. Последний был захвачен в качестве трофея.